Lutto nel volley | è morta a 29 anni l’ex Bergamo Ana Paula Borgo

(Di giovedì 11 maggio 2023) Ananon ce l’ha fatta. La pallavolista brasiliana che nella stagione 2021/22 è stata in forza al1991 si è spenta a 29nel suo paese d’origine. Nel settembre 2022 si era ritirata dall’attività agonistica per combattere un cancro allo stomaco che le è stato fatale. La madre ha dato l’annuncio della morte giovedì (11 maggio) ai media brasiliani. La società orobica l’ha voluta ricordare sui propri canali ufficiali: “È un giorno triste per la famiglia rossoblù, colpita da un dolore immenso. Fai buon viaggio Ana”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@1991) Sui social le ex compagne le hanno ...