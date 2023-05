Lutto nel volley | Ana Paula Borgo non ce l' ha fatta | vinta dalla malattia a soli 29 anni

... papà di due figli E'a Sanremo, dove viveva e a Taggia, sua città di origine per Roberto ... I funerali si terranno sabato 13 maggio alle ore 15Santuario della Madonna Miracolosa di Taggia. ...... che ha diretto alcuni cinepanettoni come Vacanze di Natale ma anche Yuppies, campioni di incassi al botteghino, solo tre volte negli ultimi cinque anni, viste le difficoltàvedere Enrico in ...mondo dei fumetti, è scomparso all'età di 73 anni, il fumettista Massimo Cavezzali , conosciuto da tutti come Cavez . Il triste annuncio è stato dato via social da alcune pagine del settore. ...

Lutto nel mondo dell’arte, morto Maurizio Sturiale Livesicilia.it

NOTARESCO – La morte di Felice Di Gregorio sindaco di Notaresco, per l’allora Partito Comunista Italiano dal 1975 al 1988, getta un cono di tristezza e di cordoglio nella campagna ...Morto all'età di 73 anni il grande vignettista Massimo Cavezzali, conosciuto da tutti come Cavez. Papà della sexy papera Ava aveva disegnato il fumetto su Vasco Rossi ...