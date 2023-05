L' uomo che ha costruito un bidone dei rifiuti motorizzato

(Di giovedì 11 maggio 2023) Far ridere le persone non è una cosa semplice. C'è chi racconta barzellette ed episodi esilaranti e chi, come Kevin Nicks, costruisce undella spazzatura, con tanto di volante e clacson. Tassato e registrato, il"mobile" di Kevin è unico al mondo ed è libero di...

E faceva il nome di Luigi Bisignani , l'sussurrava ai potenti. Bisignaani scrolla la testa: "Guardi lasciamo stare, non voglio infierire su una personaè già in grandi difficoltà. Sono ...... giornale popolare, popolare perché per gente comune), volevatutti ne raggiungessero la ... Indizio di santità, per uncomune come me. Marco Sermarinintervista a Alex Zanotellichiuderà Eirenefest, il festival del libro della pace e della nonviolenza, partecipando alla ...pace e della nonviolenza quanto hanno illuminato il tuo cammino di...

Sandra Milo: «Ha ragione Laura Chiatti, l'uomo che lava i piatti non è sexy. Magari ha le unghie unte» ilmessaggero.it

Beni per due milioni di euro sono stati sequestrati dalla Dia a un imprenditore di Gela ritenuto vicino a Cosa nostra. (ANSA) ...Il concetto di classico nell'abbigliamento maschile deriva in gran parte dalla Formula Uno: i clubmaster di Ayrton Senna, le giacche da corsa rosse della Ferrari, il cardigan da principe monegasco pie ...