Luja | è arrivata una nuova generazione di cateteri

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 11 maggio 2023) Coloplast lancia, il primo catetere intermittente maschile progettato per ridurre il rischio di infezioni alle vie urinarie Bologna, 11/05/2023. Coloplast, multinazionale leader nella realizzazione di dispositivi e servizi in ambito medico, lancia sul mercatoTM, un catetere innovativo che riduce il rischio di infezioni alle vie urinarie, portando a termine uno svuotamento completo della vescica grazie alla Micro-hole Zone Technology, senza dover riposizionare il catetere.(1) Un vero cambio di paradigma, quello che l’azienda danese offre con il nuovo prodotto. Il 90% delle persone che usufruiscono diintermittenti adotta una tecnica di riposizionamento del catetere(2): questo fattore è dovuto principalmente alla conformazione classica del catetere, che, possedendo convenzionalmente due fori, non permette uno ...