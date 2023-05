L’ospedale La Maddalena apre le porte all’arte e alla musica per regalare un sorriso ai pazienti oncologici

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 11 maggio 2023) Al via pressoLadi Palermo la mostra “‘Azolo’ Rovine tra luci e colori”: un’iniziativa che si rivolge ai degenti e ai loro familiari per sostenerli nel difficile percorso della malattia oncologica Concerti e mostre per idurante la loro degenza. Un progetto portato avanti dalLadi Palermo di via San Lorenzo Colli 312 d, gestito dal Direttore Sanitario del Dipartimento Oncologico di III livello La, Luca Bianciardi, attraverso i volontari dell’associazione onlus F.A.P.S. “Friends Against Pain and Suffering” (dall’inglese: amici contro il dolore e la sofferenza). “Il mondo dell’oncologia è cambiato in meglio rispetto al passato. Essere un paziente oncologico non equivale più ad una condanna di ...