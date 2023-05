Londra consegna a Kiev i missili a lungo raggio Storm Shadow

2023 - 05 - 11 12:08:35ha consegnato a Kiev missili a lungo raggio La Gran Bretagna ha consegnato missili da crociera a lungo raggio Storm Shadow all' Ucraina in vista della prevista controffensiva, secondo la Cnn ...La guerra va avanti: la Gran Bretagna ha consegnato missili da crociera a lungo raggio Storm Shadow all'Ucraina in vista della prevista controffensiva, secondo la Cnn che cita alti funzionari ...L'ulteriore accelerazione dipotrebbe essere dettata anche dal grave deterioramento delle capacità di difesa aerea di punta dell'Ucraina lungo la linea del fronte, che nelle scorse settimane ...

Londra consegna a Kiev i missili a lungo raggio Agenzia Nova

In particolare, lo Storm Shadow ha la capacità di colpire in profondità il territorio controllato dalla Russia nell'Ucraina orientale. Un funzionario occidentale ha dichiarato all'emittente statuniten ...