"Abbiamo un incremento demografico di 75 milioni di persone l'anno - ha aggiunto- quindi la popolazione del mondo cresce e tanti di quelli che nascono nel mondo vorrebbero venire a ...Le parole del ministro'La popolazione del mondo cresce, e tanti di quelli che nascono nel mondo vorrebbero venire a vivere in Italia - spiega - . Allora perché preoccuparsi delle ...Il ministro dell'Agricoltura, Francesco, intervenendo oggi agli Stati Generali della Natalità in corso a Roma, è tornato sulle ... "Seincrementare la natalità probabilmente è per ...

Lollobrigida: vogliamo tutela cultura e lingua. Non c'entra razza Agenzia askanews

Roma, 11 mag. (askanews) - 'Liberare uomini, e donne in particolare, dalla paura di non avere un futuro, di non avere una possibilità ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...