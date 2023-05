Lollobrigida torna sulla crisi di natalità e cita la Treccani | «Esiste un’etnia italiana da tutelare» – Il video

(Di giovedì 11 maggio 2023) A neanche un mese dalla famigerata frase«sostituzione etnica», il ministro all’Agricoltura Francescosul tema della. E lo fa con toni non troppo distanti dall’ultima volta. «Credo che sia evidente a tutti che nonuna razza. È un falso problema immaginare un concetto di questa natura», premettedurante gli Stati generali dellaa Roma. Poi arriva la parte che rischia di susre un nuovo vespaio di polemiche: «però una cultura,, quella che ladefinisce “raggruppamento linguistico culturale”, che immagino che in questo convegno si tenda a. ...

