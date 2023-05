Lollobrigida | “Dove c’è più welfare ci sono più nascite Sostenere la natalità per noi è al primo posto”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 11 maggio 2023) Culle vuote, desertificazione demografica alle porte. Un fenomeno in crescita costante, tra le priorità del governo Meloni, che necessità di una risposta forte, trasversale agli schieramenti. Sulla necessità di soluzioni non ideologiche, di sostegno reale alle famiglie e di una rivoluzione culturale siconcentrati i principali interventi pomeridiani degli Stati Generali della, giunti alla terza edizione, in corso a Roma, all’Auditorium della Conciliazione. Domani è prevista la partecipazione del premier Giorgia Meloni, che interverrà alle 9.c’è piùc’è crescita delleFrancesco, ministro dell’Agricoltura, accende i riflettori sule ribadisce l’impegno di Fratelli d’Italia anche dai ...