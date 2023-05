LOL | arriva il talent show per scegliere il decimo concorrente

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 11 maggio 2023) LolPrime Video batte il ferro finché è (ancora) caldo. E così, dopo aver annunciato una nuova stagione del suo programma più famoso, Lol, malgrado una parabola discendente, sceglie di estenderlo dando vita a uno spin off. LOL: Chi fa ridere è dentro, il nuovoin 5 episodi in cui un team composto da un conduttore e tre giudici, tra i più amati protagonisti delle passate edizioni di LOL: Chi ride è fuori, girerà l’Italia in cerca delche farà parte del cast della quarta stagione del celebre comedy. Lo spin off sarà disponibile su Prime Video nel 2024. Il programma vuole essere un vero e proprio varietà in stile LOL dove a sfidarsi, con l’obiettivo di far ridere i tre giudici, saranno non solo ...