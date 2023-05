Il corpetto con stecche che ha indossato sul palco dellaArena l'ha valorizzata in maniera meravigliosa: il total black è di certo la scelta giusta. Mae Muller in celeste sul turquoise ...Dzeko gli. "È un grande campione, usa bene i due piedi. Sa sempre dove arriva il pallone", ha ... l`altro lo rifilò alcon la Roma nel 2018. Pure quel gol valse un piccolo record: il ...Poi l'energia che dàè unica, ho anche conosciuto un po' di colleghi degli altri paesi, molto bello." " Non mila parola gara, come non mila parola competizione. Mi...

Liverpool, piace un centrocampista del Fulham | Mercato ... Calciomercato.com

Il Liverpool ha messo nel mirino un centrocampista del Newcastle per rinforzare la rosa di Klopp in vista della prossima stagione ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...