LIVE Zeppieri-Altmaier 6-7 0-1 | ATP Roma 2023 in DIRETTA | inizia il secondo set

Leggi su oasport

(Di giovedì 11 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40esce dallo scambio con la palla corta, ma il suo colpo non passa. 15-40 Altro dritto a segno per, due palle break per il tedesco. 15-30 Risposta vincente col dritto del tedesco. 15-15non calibra alla perfezione la smorzata che termina in rete. 15-0 Accelerazione vincente col dritto per l’azzurro. 0-1 GAME! Sbaglia di dritto l’azzurro, il tedesco parte bene anche nelparziale. AD-40 Altra prima vincente del tedesco. 40-40 Stecca di dritto. AD-40 Si ferma in rete il rovescio dell’azzurro. 40-40si salva ancora con il servizio. 30-40 Spinge con il drittonon contiene il suo ...