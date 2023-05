LIVE – Sonego-Chardy | primo turno Internazionali d’Italia Roma 2023 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di giovedì 11 maggio 2023) Ile latestuale dell’incontro tra Lorenzoe Jeremy, valevole comedel tabellone principale degliBNL. Il torinese parte con i favori del pronostico contro il più esperto francese, per via di una continuità di rendimento assolutamente più spiccata rispetto al rivale; la prima di servizio superlativa e il dritto pesante dipossono rappresentare due armi letali a discapito del transalpino, quest’ultimo però un opponente da non sottovalutare, sebbene non nel momento migliore della sua carriera. Il vincente tradovrà vedersela con il giapponese Yoshihito Nishioka al secondo atto del prestigioso ...