LIVE Sonego-Chardy 6-2 6-1 | ATP Roma 2023 in DIRETTA | match dominato dall’azzurro Al secondo turno troverà Nishioka

(Di giovedì 11 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:12 Termina qui la nostratestuale di. Grazie per aver seguito l’incontro in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 17:11 2 ACE, e ben l’84% di punti vinti quando ha avviato lo scambio con la prima palla per Lorenzo. Statistiche nefaste alla battuta per, incappato in ben 7 doppi falli. 17:10 Arriva la torta in campo. Quest’oggicompie 28 anni. Può festeggiare Lorenzo, che non ha avuto problemi nel superare un avversario sul viale del tramonto. LORENZOb. JEREMY6-2 6-1. Servizio e dritto a segno per l’azzurro, che vola al...

13.00 Sonego e Chardy saranno sul Centrale nel terzo incontro del programma. Terminato poco fa l'incontro tra Azarenka e Stephens, con il successo della bielo ...