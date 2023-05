LIVE – Sonego-Chardy 0-0 | primo turno Internazionali d’Italia Roma 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di giovedì 11 maggio 2023) Ile latestuale dell’incontro tra Lorenzoe Jeremy, valevole comedel tabellone principale degliBNL. Il torinese parte con i favori del pronostico contro il più esperto francese, per via di una continuità di rendimento assolutamente più spiccata rispetto al rivale; la prima di servizio superlativa e il dritto pesante dipossono rappresentare due armi letali a discapito del transalpino, quest’ultimo però un opponente da non sottovalutare, sebbene non nel momento migliore della sua carriera. Il vincente tradovrà vedersela con il giapponese Yoshihito Nishioka al secondo atto del prestigioso ...

Ora in campo Passaro e, più tardi Napolitano e Arnaldi. Tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW RAMOS - PASSARO 4 - 6 2 - 1I risultati degli azzurri di ...Oltre a Sinner, Musetti, Berrettini,e Cecchinato ora c'è anche il nativo di Sanremo, che ha ...

LIVE Sonego-Chardy, ATP Roma 2023 in DIRETTA: inizia il cammino al Foro dell'azzurro OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.00 Sonego e Chardy saranno sul Centrale nel terzo incontro del programma. Terminato poco fa l'incontro tra Azarenka e Stephens, con il successo della bielo ...Lorenzo Sonego scende in campo a Roma per gli internazionali d'Italia di tennis. Il campione piemontese, numero 47 del ranking, affronterà il francese Jeremy Chardy, numero 537, al parco del Foro Ital ...