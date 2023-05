LIVE Roma-Bayer Leverkusen 1-0 | Europa League 2023 in DIRETTA | i giallorossi vincono il primo atto grazie a una rete di Bove

Leggi su oasport

(Di giovedì 11 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.03 Nell’altra semifinale, la Juventus è riuscita a riacciuffare il Siviglia, in vantaggio con ladi En-Nesyri,al gol al 90+7? di Federico Gatti. I match di ritorno si disputeranno giovedì prossimo. 23.01 Le statistiche mostrano come il match sia stato equilibrato: possesso leggermente a favore dei tedeschi (55%-45%), numero di conclusioni pressocché identico (11-10 a favore della). La bassa percentuale di passaggi completati dai(81%) sottolinea come manchi in questa fase di stagione un po’ di qualità alla manovra di gioco dei capitolini, che sono comunque riusciti a prevalere di misura. 22.58 L’andata trava ai ...