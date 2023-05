LIVE Roma-Bayer Leverkusen 0-0 | Europa League 2023 in DIRETTA | si chiude un primo tempo poco emozionante

Leggi su oasport

(Di giovedì 11 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA45’+3 FINISCE IL0-0! 45’+2 Belotti riesce a staccare senza pressioni, ma il suo colpo di testa non prende velocità e viene respinto. 45’+1 Bove guadagna un prezioso calcio d’angolo, una delle armi principali della. 45? Hincapiè viene spinto da Abraham, punizione interessante per i tedeschi. Tre minuti di recupero. 44? Abraham prova a spizzare per Celik, il turco viene bloccato da Bakker. 43? Tapsoba vede il movimento di Diaby, ma il pallone del difensore è mal calibrato. 42? Possesso asfissiante dei tedeschi. 40? Celik ferma con le cattive Bakker, punizione per il. 39? Altro giocatore a terra, questa volta si tratta di Frimpong, abbattuto ...