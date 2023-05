LIVE Roma-Bayer Leverkusen 0-0 | Europa League 2023 in DIRETTA | regna l’equilibrio all’Olimpico

Leggi su oasport

44? Abraham prova a spizzare per Celik, il turco viene bloccato da Bakker. 43? Tapsoba vede il movimento di Diaby, ma il pallone del difensore è mal calibrato. 42? Possesso asfissiante dei tedeschi. 40? Celik ferma con le cattive Bakker, punizione per il. 39? Altro giocatore a terra, questa volta si tratta di Frimpong, abbattuto involontariamente da Ibanez. 38? Matic prova la verticalizzazione per lo scatto di Abraham, pallone mal calibrato. 37? Ibanez commette fallo su Diaby, punizione per il. 36? Sbaglia l'apertura Matic, rimessa laterale per il. 35? Non ce la fa l'ivoriano: al suo posto dentro Bakker. 34? A terra Kossouonou, forse un problema al flessore per lui. 33? Contatto tra Andrich e Bove, punizione ...