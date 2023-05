LIVE Roma-Bayer Leverkusen 0-0 | Europa League 2023 in DIRETTA | non si sblocca il match dell’Olimpico

Leggi su oasport

(Di giovedì 11 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA60? Esce benissimo Ibanez, anticipando centralmente Diaby sull’ottima assistenza di Hincapié. 59? Giallo anche per Tah nello screzio precedente con Mancini. 58? Ammonito anche Mancini per un bisticcio con Tah, ricordiamo che non ci sono diffidati da ambo le parti. Rimane a terra il capitano giallorosso. 56? Diaby sbraccia Pellegrini, l’arbitro ammonisce l’esterno del. 55? Abraham imbuca per Spinazzola, ma Hincapié riesce a liberare l’area. 54? Bove viene steso da Palacios, ma per l’arbitro si può proseguire. 53? Palacios tenta la conclusione dai trenta metri, il suo tiro finisce sul fondo. 52? Belotti prova a coordinarsi al volo col destro, pallone in cielo. 51? E’ rimasto a terra lo stesso Ibanez dopo uno scontro con il portiere Hradecky, si può battere il ...