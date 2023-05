LIVE Roma-Bayer Leverkusen 0-0 | Europa League 2023 in DIRETTA | inizia il match dell’Olimpico!

Leggi su oasport

(Di giovedì 11 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3? Ilsembra entrato con più foga, partenza a ritmi bassi per i giallorossi. 2? ANDRICH! Subito pericolosi i tedeschi: Hincapié scappa sulla sinistra a Celik e arriva sul fondo: l’ecuadoriano crossa dietro per l’inserimento del centrocampista che calcia di prima intenzione, blocca Rui Patricio. 1?! 21.00 Tutto pronto per l’inizio del. 20.58 L’arbitro delè l’inglese Michael Or, il fischietto più qualificato d’oltremanica. 20.56 Entrano in campo le due squadre per le presentazioni ufficiali, adesso risuona l’inno dell’. 20.51 Terminato il riscladamento, le due squadre rientrano ...