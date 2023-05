LIVE Passaro-Ramos | ATP Roma 2023 in DIRETTA | giocatori tra pochissimo in campo

(Di giovedì 11 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.05 Gauff b. Putintseva 6-0 6-1! Chiude in appena un ora di gioco Coco Gauff e da via libera al match che ci apprestiamo a seguire tra! 13.35 Gauff-Putintseva 6-0! No contest sin qui sul Grandstand, sembra proprio che l’entrata indinon sia troppo lontana. 12.30 Bondar b. Pliskova K 7-6 6-2! Con la vittoria della giocatrice ungherese si conclude il primo incontro femminile dei due che precedono l’entrata indi. Adesso sarà la volta di Coco Gauff (t.d.s. 6) che se la vedrà con Yulia Putintseva. Cari amici appassionati di tennis e di OA Sport, benvenuti a questo appuntamento con ladel match ...

Più tardi Sonego,, Napolitano e Arnaldi. Tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW ZEPPIERI - ALTMAIER 6 - 7 6 - 4 0 - 5NARDI - GOFFIN 5 - 2PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe Ramos Vinolas scenderanno in campo oggi (... Disponibile anche unastreaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW . ...... che si interfacceranno con il Super Studiodal Foro Italico per creare un unico grande ... numero 18, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Marco Cecchinato, Matteo Arnaldi, Francesco, Luca Nardi ...

LIVE Passaro-Ramos, ATP Roma 2023 in DIRETTA: l'azzurro affronta il 'terraiolo' iberico OA Sport

Le partite di oggi degli Internazionali di Roma di tennis: in campo gli italiani Sonego, Nardi, Arnaldi e Cocciaretto. Giornata ricchissima e piena di tennisti italiani. Sul campo centrale giocheranno ...Giornata azzurra agli Internazionali, con ben sette italiani impegnati oggi al Foro Italico. Apre le danze Giulio Zeppieri, che affronta il tedesco Altmaier. Più tardi in campo anche Cecchinato, Nardi ...