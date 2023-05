LIVE Passaro-Ramos 6-4 1-6 2-0 | ATP Roma 2023 in DIRETTA | break di Francesco in apertura di terzo

(Di giovedì 11 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Che bravo! Si apre il campo col servizio e chiude di dritto. 30-15 Altro gratuito di rovescio. 15-15 Si irrigidisce sul rovescio in uscita dal servizio e lo sbaglia in lunghezza. 15-0 Ace. L’arbitro da buono il servizio alla “T”. 2-0 C’è il!!! Errore di rovescio, il quarto non forzato del game e alloraindi set. 15-40 Comandasin dall’inizio e chiude con un tracciante di rovescio incrociato sulla riga. 0-40 Non c’è 2 senza 3! Dritto in corridoio, 3 palle. 0-30 Secondo errore consecutivo, stavolta con il rovescio. 0-15 Errore grave in uscita dal servizio con il dritto. 1-0 Sbaglia tuttocon la volèe successiva al recupero di una palla corta ...

Tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW RAMOS -4 - 6 2 - 1I risultati degli azzurri di oggiPROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe Ramos Vinolas scenderanno in campo oggi (... Disponibile anche unastreaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW . ...... che si interfacceranno con il Super Studiodal Foro Italico per creare un unico grande ... numero 18, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Marco Cecchinato, Matteo Arnaldi, Francesco, Luca Nardi ...

LIVE Passaro-Ramos, ATP Roma 2023 in DIRETTA: l'azzurro affronta il 'terraiolo' iberico OA Sport

Una nuova giornata, oggi 11 maggio, di partite ha inizio agli Internazionali d'Italia 2023 di tennis. I campi del Foro Italico saranno teatro di sfide interessanti in cui giocatrici e giocatori darann ...Le partite di oggi degli Internazionali di Roma di tennis: in campo gli italiani Sonego, Nardi, Arnaldi e Cocciaretto. Giornata ricchissima e piena di tennisti italiani. Sul campo centrale giocheranno ...