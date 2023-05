LIVE Nardi-Goffin 6-3 | 4-6 | 2-6 ATP Roma 2023 in DIRETTA | il belga si aggiudica il match in rimonta eliminando l’azzurro

(Di giovedì 11 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa. Buon proseguimento con OA Sport.è stato vicinissimo a portarsi a casa il, dopo aver vinto benissimo il primo set e aver breakkato in apertura di secondo parziale, ma sul più bello ha subito la reazione del veteranoche è riuscito a vincere il secondo set e a condurre in porto il terzo e decisivo parziale. FINISCE QUI! 3-6, 6-4, 6-2 perche siildall’ATP 1000 diin 2h e 21?. 30-40 Primopoint annullato. 15-40 Duepoint per ...

Sconfitta per le wild card Zeppieri e, battuti rispettivamente da Altmaier e Goffin. Ora in ... Sky Sport Tennis e in streaming su NOW CECCHINATO - MCDONALD 6 - 3, 6 - 5RAMOS - PASSARO 4 - ...SEGUI LA DIRETTAPROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe Goffin scenderanno in campo oggi (giovedì 11 maggio) . I due giocatori sono pianificati come secondo incontro di giornata ...... che si interfacceranno con il Super Studiodal Foro Italico per creare un unico grande ... numero 18, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Marco Cecchinato, Matteo Arnaldi, Francesco Passaro, Luca...

LIVE Nardi-Goffin, ATP Roma 2023 in DIRETTA: si comincia non prima delle 13.00 OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l'arco di questa Diretta LIVE. Buon proseguimento con OA Sport. L'azzurro è stato vicinissimo a portarsi a cas ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.00 Sonego e Chardy saranno sul Centrale nel terzo incontro del programma. Terminato poco fa l'incontro tra Azarenka e Stephens, con il successo della bielo ...