LIVE Juventus-Siviglia 0-1 | Europa League 2023 in DIRETTA | dentro Pogba!

Leggi su oasport

(Di giovedì 11 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA72? Giallo per Rakitic, fallo su Cuadrado. 70? Fuori Di Maria ePogba nella. 68? Arriva il momento di Pogba. 66? Jesus Navas al volo manda alto sopra la traversa. 64? Sinistro di Iling, para il portiere del. 62? Fuori Bonucci e Vlahovic,Milik e Gatti nella. 60? Problemi fisici per Bonucci. 58? Azione strepitosa di Iling che con un tunnel supera l’avversario ma non trova Vlahovic in area. 56? Lasta giocando a specchio con un 4-2-3-1. 54? Iling viene fermato nell’uno contro uno. 52? Si comincia a scaldare anche Pogba oltre Milik e Kean. 50?che prova a partire aggressiva come all’inizio del primo tempo. 48?Iling ...