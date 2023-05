LIVE Juventus-Siviglia 0-0 | Europa League 2023 in DIRETTA | si parte!

Leggi su oasport

(Di giovedì 11 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3? Subito avvio aggressivo della. 1? Inizia la partita! 20.57 Tutto pronto per l’inizio della partita. 20.55 Entrano in campo i giocatori. 20.50 Tra cinque minuti l’ingresso in campo delle due squadre. 20.45 Lae ilsi sono incontrate quattro volte in competizioni europee, specificamente in Championstra la stagione 2015/16 e 2016/17. La squadra bianconera ha avuto la meglio in due delle quattro partite, con un pareggio e una sconfitta. È importante notare che laè rimasta imbattuta nelle partite casalinghe contro il, registrando un pareggio e una vittoria. 20.40 Dall’anno in cui la Coppa Uefa è stata rinominata...