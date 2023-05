LIVE Juve-Siviglia sullo 0-1 | Pogba per Di Maria ultimo cambio di Allegri | entra il Papu Gomez

(Di giovedì 11 maggio 2023)ntus-(calcio d'inizio alle ore 21) è una gara valevole per la semifinale d'andata in Europa League. Sotto la pioggia...

Mondonico (A) - QUALIFICATO ANCONA Gubbio - Recanatese: ore 20.30 Pontedera - Rimini: ore 20.45 Girone C Audace Cerignola -Stabia: ore 20.30 Monopoli - Latina: ore 20.30 Picerno - Potenza: ore ...Insulti nei confronti di Lele Adani da parte dei tifosi bianconeri all'Allianz Stadium: cori prima di Juventus - Siviglia La Juventus è già sotto nella semifinale d'andata di Europa League contro il ...All'Allianz Stadium, il match valido per l'andata della semifinale di Europa League trae Siviglia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Allianz Stadium,e Siviglia si affrontano nel match valido per l'andata della semifinale di Europa League ...

Juventus-Siviglia, il risultato in diretta LIVE Sky Sport

61' - Nella Juventus altri due cambi: fuori Bonucci e Vlahovic, dentro Gatti e Milik. 60' - Mezz'ora al fischio finale, Siviglia sempre in vantaggio e Juve che ora deve accelerare. 57' - Grande giocat ...Andata delle semifinali di Europa League allo Stadium. Prima grande occasione sul piede di Vlahovic che però spara alto a porta praticamente vuota. Il Siviglia in contropiede fa 1-0 con En-Nesyri e po ...