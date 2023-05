LIVE Judo | Mondiali 2023 in DIRETTA | Christian Parlati ai quarti con Silva Morales! Mungai out ai sedicesimi

(Di giovedì 11 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.00. La tedesca Scoccimarro supera la olandese Van Dijke e sarà in semifinale 13.55: la croata Matci batte non senza faticare la britannica Yeats-Brown ed è la prima semifinalista del torneo femminile 13.50: Il georgiano Bekauri batte il russo Lorsanov ed è il secondo semifinalista 13.47: IPPOOOOOOOOOON!!! L’azzurro immobilizza l’avversario e conquista il posto neidi finale dove affronterà il cubanoMorales. Così i: Jpn Murao-Swe Nyman Ain Lorsanov-Geo Bekauri Geo Maisuradze-Ned Van T End CubMorales-Ita13.46: L’ippon del giapponese Murao sullo svedese Ntman. E’ il primo semifinalista 13.45: Secondo shido per Ivanov 13.45: Uno shido a testa 13.44: La francese Gahie ...

LIVE Judo, Mondiali 2023 in DIRETTA: Parlati e Mungai vogliono fare strada OA Sport

Orari, Programma Tv e streaming odierno del Mondiale di Judo a Doha - Il calendario dei Mondiali di Judo a Doha - I tabelloni degli azzurri - Le favorite gara