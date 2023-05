LIVE Giro d’Italia 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | siamo a Sorrento | una coppia al comando

Leggi su oasport

16.01 Buongiorno amici di OA Sport da Federico Militello. Seguiremo insieme questi ultimi 52 km dellaNapoli-Napoli del. 16.00 Passa tra le due ali di folla il gruppo, con Remco Evenepoel in seconda posizione, per stare fuori dai guai. 15.58 Allo sprint dipassa Simon Clarke in testa con De Marchi alla sua ruota. 15.56 In testa dunque Alessandro De Marchi (Jayco AlUla) e Simon Clarke (Israel – Premier Tech). Il gruppo insegue a 2'20". In mezzo ci sono ancora Delettre, Quarterman e Gavazzi. 15.53 60 km al traguardo di Napoli. La discesa da Picco Sant'Angelo porteràmente a ...