LIVE Giro d’Italia 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | foratura per Roglic | problema al cambio per Thomas!

(Di giovedì 11 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL16.55 Riparte Thomas, per il momento è da solo. Sta prendendo la scia delle ammiraglie. 16.54 SALTO DI CATENA! E’ fermo GeraintAltro colpo di scena! 16.53 Non mollano i due veterani, 1’08” a 12 km dal termine. 16.53 De Marchi e Clarke hanno rischiato di finire addosso al segnale stradale dello spartitraffico! 16.52 RIENTRA PRIMOZ! Ci ha messo 3 minuti per colmare il gap dal plotone principale. 16.51 Sta già rientrando. 16.51 C’è anche Affini a scortare, ieri l’italiano era stato fondamentale nel consentire al capitano di rientrare in gruppo dopo la caduta a 7 km dall’arrivo. 16.51, a causa della ...