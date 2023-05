LIVE Giro d’Italia 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | 40 km all’arrivo | il gruppo controlla la coppia di testa

(Di giovedì 11 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL16.22 Clarke e De Marchi si stanno dando cambi regolari. A nessuno dei due manca la generosità. 16.21 Ladimantiene 2’27” sulmaglia rosa. 16.18 Superata Vico Equense, ci avviciniamo a Castellamare di Stabia. 16.17 40 km al traguardo. 16.16 Curioso che in fuga ci siano due corridori nati nel 1986. De Marchi compirà 37 anni il 19 maggio, Clarke il 18 luglio. In un ciclismo dove ormai si esplode ad un’età sempre più giovane, c’è ancora qualche spazio anche per i veterani. 16.15 Simon Clarke cerca invece l’ultimo tassello mancante alla collezione, avendo già vinto al Tour de France ed alla Vuelta (2 tappe). 16.13 Nel palmarese del ‘Rosso di Buja’ ...

DIRETTA Giro d'Italia 2023 LIVE, Sesta Tappa SpazioCiclismo

Napoli sede di partenza e arrivo della sesta tappa, lunga 162 km, molto mossa e articolata. Maglia rosa sempre sulle spalle di Leknessund, da valutare le condizioni di Evenepoel e Roglic dopo le ...Il Giro d'Italia 2023 vedrà oggi la 6ª tappa, Napoli-Napoli, che si tiene oggi, giovedì 11 maggio. Una tappa da 162 chilometri, che non sarà banale. Perché sono due i GPM. In molti prevedono l'arrivo ...