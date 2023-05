LIVE Giro d’Italia 2023 | Napoli-Napoli in DIRETTA | il gruppo si avvicina ai fuggitivi prima della salita di Picco Sant’Angelo

Leggi su oasport

(Di giovedì 11 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL15.31 I cinque di testa sono ormai ai piedisecondadi giornata:, GPM di 3a categoria, 9 km al 4% di pendenza media. 15.28 Altro tratto di discesa per i battistrada ed i cinque si lanciano in picchiata. Meno male che oggi il meteo è stato clemente, fare queste strade in discesa sarebbe stato molto pericoloso. 15.25 Tira Amanuel Ghebreigzabhier per la Trek. Il ritardo delsuiè sceso a 3’25”. 15.22 Ilè allungatissimo in questo tratto, e non potrebbe essere altrimenti sulle strade strette e ricchissime di curve. Si alternano davanti Trek, Bahrain ...