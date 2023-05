LIVE Fiorentina-Basilea 1-2 | Conference League 2023 in DIRETTA | doccia fredda per i viola | gli svizzeri vincono nel recupero Pagelle e highlights

(Di giovedì 11 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.55 Finale amaro dunque per ladi Vincenzo Italiano che avanti 1-0 alla fine del primo grazie al goal dell’ex Cabral subisce prima il pari di Diouf al 71? per poi capitolare nelcon Amdouni che regala alil successo nel primo atto di questo doppio confronto delle semifinali di. 90? + 5 FINISCE COSI’!1-2. 90? +3 Punizione messa al centro da Lang, Males riceve sulla sinistra e rimette in mezzo dove Amdouni con il piatto destro trova il goal che ribalta il risultato.freddissima per la. 90’+2 GOAL DEL! HA SEGNATO AMDOUNI! 90’+1 Fallo di Mandragora su ...

FIRENZE - Primo round del doppio confronto tra Fiorentina e Basilea nelle semifinali di Conference League . la partita d'andata va in scena all'Artemio Franchi di Firenze.

LIVE – Fiorentina-Basilea 0-0 p.t. Ranieri ingenuo, Terracciano salva tutto! Viola News

22:59 - Grazie per essere stati con noi, restate sintonizzati su Tuttojuve.com per le pagelle, le interviste e tutti gli approfondimenti sul match. 22:58 - TRIPLICE FISCHIO! La Juventus evita la sconf ...FINE SECONDO TEMPO 94' - La Fiorentina tenta il tutto per tutto con lanci lunghi e ripartenze in questi istanti finali 93' - GOL DEL BASILEA! Sugli sviluppi della punizione ...