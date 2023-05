LIVE Fiorentina-Basilea 1-0 | Conference League 2023 in DIRETTA | Cabral porta avanti i viola al 25?!

(Di giovedì 11 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30? Raggiunta la mezz’ora al “Franchi” con lache è riuscita a sbloccare il match grazie al goal dell’ex di Arthural 25?. 29? Prova ad uscire ilcon uno strappo di Diouf. 27? Continua a spingere lasulle ali dell’entusiasmo, rimessa laterale in zona d’attacco in favore dei. 25? Angolo mandato a centro area da Biraghi dalla sinistra, sponda di Martinez Quarta perche di testa firma il goal dell’ex chela squadra di Italiano.1-0. 24? CABRAAAAAAAAAAAAAAAAALLLLLLLL!!!!!!!IN VANTAGGIO! 22? Torna a spingere sull’acceleratore la ...

Al Franchi, il match valido per l'andata della semifinale di Conference League trae Basilea: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Franchi,e Basilea si affrontano nel match valido per l'andata della semifinale di Conference League ...Alonso vedi anche Champions League, Milan - Inter 0 - 2: ai nerazzurri andata semifinale Il tabellino di- Basilea 0 - 0 ((4 - 2 - 3 - 1): Terracciano; Dodò, Martinez ...- Basilea: formazioni UFFICIALI e dove vederla in TVIn programma giovedì 11 maggio alle 21,- Basilea verrà trasmessa in diretta Tv e streaming su DAZN e Sky. Ecco le probabili ...

30' - La Fiorentina prova a gestire la palla a centrocampo alla ricerca di spazi 28' - Ottima chiusura di Ranieri su Diouf, sventata una pericolosa ripartenza del Basilea 26' ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14' IKONE'! Ci prova dal limite l'11 viola con Hitz che controlla a terra. 13' Amrabat recupera un pallone a centrocampo e fa ripartire l'azione della Fiorent ...