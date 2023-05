LIVE Fiorentina-Basilea 0-0 | Conference League 2023 in DIRETTA | inizia la semifinale!

(Di giovedì 11 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1? SI PARTE! Lamuove il primo pallone del match. 20.55 Entrano in campo. 20.50 In corso la presentazione delle formazioni, dieci minuti al fischio d’inizio. 20.45 Le squadre stanno ultimando la fase di riscaldamento. 20.35 Queste le formazioni ufficiali del match del “Franchi”:(4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Quarta, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Amrabat; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; Cabral. Allenatore: Italiano.(3-4-2-1): Hitz; Lang, Nuhu, Pelmard; Ndoye, Diouf, Xhaka, Burger; Calafiori; Amdouni, Augustin. Allenatore: Vogel. 20.30 Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i allatestuale di ...

Alonso vedi anche Champions League, Milan - Inter 0 - 2: ai nerazzurri andata semifinale
FIRENZE - Primo round del doppio confronto tra Fiorentina e Basilea nelle semifinali di Conference League. La partita d'andata va in scena all'Artemio Franchi di Firenze.
Commenta per primo Non solo la Fiorentina protagonista in queste semifinali di Conference League. Oltre al match della viola - attesa all'Artemio Franchi contro il Basilea - l'andata di questo penultimo atto europeo ci regala West Ham-AZ Alkmaar.

0' - Partiti! Primo tocco del pallone affidato alla Fiorentina INIZIO PRIMO TEMPO 20:59 - È tutto pronto! Ci siamo 20:56 - Le squadre sono posizionate a centrocampo: Fiorentina ...Alle 21:00 di giovedì 11 maggio Fiorentina e Basilea si sfideranno nella semifinale di andata di Conference League ...