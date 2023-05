LIVE Conegliano-Milano 2-3 | Finale A1 volley femminile in DIRETTA | lombarde ad un passo dall’impresa!

(Di giovedì 11 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23:22 Per la seconda volta consecutivaè riuscita a portare il match al tie-break al PalaVerde, settimana scorsa il risultato era però stato opposto.ha avuto un match-point a disposizione nel quarto parziale, ma la mossa di Gaspari di inserire Candi in battuta ha fatto la differenza. 23:20 Storica vittoria dial Palaverde, lesi portano sul 2-1 e sabato, alle 21:30, avranno la possibilità di chiuderla e vincere il primo storico Scudetto di fronte all’Arena di Monza. 13-15 La chiude Thompson! 13-14 Volo in difesa di De Gennaro e il contrattacco di Plummer si insacca, secondo match-point annullato e secondo time-out per Gaspari. 12-14 Primo tempo di Fahr, che annulla il primo. 11-14 Invasione di piede di De ...

LIVE Conegliano-Milano, Finale A1 volley femminile in DIRETTA: gara-3, si parte da 1-1 nella serie OA Sport

