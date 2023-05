LIVE Conegliano-Milano 2-1 | Finale A1 volley femminile in DIRETTA | le lombarde provano a portare la partita al tie-break 9-12!

(Di giovedì 11 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21-19 Plummer sfonda sul muro avversario e si candida al premio di MVP. 20-19 Mani-out di Thompson,si sblocca. 20-18 Stampatona di Fahr su Sylla,in crisi. 19-18 Murone di Plummer su Thompson. 18-18 Haak affetta la palla e la chiude nei tre metri, parità! 17-18 Stringe questa volta la diagonale Plummer. 16-18 Cambio palla per. 16-17 Ancora a segno Plummer,torna a -1. 15-17 Ventunesimo punto dellaper Plummer. 14-17 Errore dai nove metri per. 14-16 Muro di Wolosz su Larson. 13-16 Diagonale sui quattro metri di Larson. 13-15 Bordata in diagonale di Haak. 12-15 Si insacca la fast di Stevanovic. 12-14 Parallela di Haak, altezze importanti. 11-14 Terzo pallonetto ...

LIVE Conegliano-Milano, Finale A1 volley femminile in DIRETTA: gara-3, si parte da 1-1 nella serie OA Sport

La diretta testuale di Conegliano-Milano, gara-3 della finale dei Playoff Scudetto di Serie A1 Femminile 2022/2023: gli aggiornamenti live ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Conegliano-Milano, match valido per gara-3 della finale Scudetto della Serie A di vo ...