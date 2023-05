LIVE Conegliano-Milano 1-1 | Finale A1 volley femminile in DIRETTA | regna l’equilibrio nel terzo parziale 15-14!

Leggi su oasport

(Di giovedì 11 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23-20 Sette di Fahr, percentuali folli per Sarah. 22-20 Fast molto ampia di Stevanovic. 22-19 Diagonale profonda di Plummer da posto quattro. 21-19 Mani-out di Sylla, ma adesso le squadre stanno prendendo di tutto in difesa. 21-18 Muro di Plummer su Thompson. 20-18 Sylla mette giù una palla complicata. 20-17 Pallonetto di Haak, completamente ferme in difesa Parrocchiale e Thompson. Gaspari chiama time-out. 19-17 Errore dai nove metri di Candi. 18-17 Candi in campo per il servizio. 18-17 Difese pazzesche da una parte e dall’altra, alla fine arriva l’errore in attacco di Haak. 18-16 Invasione a rete di Thompson, break pesante per. 17-16 Robinson-Cook sfonda sulle mani del muro di Thompson. 16-16 Orro vola in difesa e poi Thompson finalizza in attacco. 16-15 Sette imprendibile di ...