LIVE Conegliano-Milano 0-1 | Finale A1 volley femminile in DIRETTA | le Pantere provano a riportare il match in parità 10-6

(Di giovedì 11 maggio 2023) 11-7 Parallela di Larson,si sblocca. 11-6 Robinson-Cook trova le mani del muro di Thompson. 10-6 Wolosz gioca in sovrapposto e Robinson-Cook trova il pallonetto spinto vincente. 9-6 Ace di Haak,torna a +3. 8-6 Pipe imprendibile di Plummer. 7-6 Fast nei tre metri di Folie, dopo svariati anni Raphaela ha ricominciato a giocare dietro. 7-5 Scappa la battuta di Stevanovic. 6-5 Errore in attacco di Robinson-Cook. 6-4 Thompson trova una diagonale profonda. 6-3 Haak passa sopra il muro da posto due eprova a scappare via. 5-3 Errore in attacco di Larson. 4-3 Plummer continua a passare con continuità. 3-3 Risponde in fast Stevanovic. 3-2 Parallela di Plummer da posto quattro. 2-2 Sylla chiude uno scambio rocambolesco, disastro in difesa ...