LIVE Camila Giorgi-Rus 4-6 6-2 5-3 | WTA Roma 2023 in DIRETTA | l’azzurra serve per il match

(Di giovedì 11 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30POINT! Dritto diin uscita dal servizio sulla linea che fa venire un brivido a tutto il Centrale. 30-30 DRITTO SBALORDITIVO DI CONTRO BALZO IN LUNGOLINEA DI RUS! 30-15 Servizio ad uscire e rovescio diagonale, schema perfetto di. 15-15 Si ferma sul nastro il rovescio dell’olandese, dopo un paio di colpi in spinta dell’italiana a seguito di una seconda di qualità. 0-15 Trova la riga Rus che destabilizza e fa perdere l’orientamento al. 5-3 Game! Generoso tentativo difensivo del, ma è facile la chiusura a campo aperto per Rus.si appresta a servire per il. 40-30 Risposta d’incontro dell’italiana ...

LIVE Camila Giorgi-Rus, WTA Roma 2023 in DIRETTA: l'azzurra in campo nell'ultimo match di giornata OA Sport

Il live e la diretta testuale della sfida tra Camila Giorgi e Arantxa Rus, valida come primo turno del main draw degli Internazionali BNL d’Italia 2023. La stella azzurra inizierà il suo percorso a Ro ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.05 Iniziati i match su tutti i campi a Roma attorno alle 12.35. 12.10 A causa della pioggia il programma a Roma inizierà non prima delle 12.30. Buongiorno ...