LIVE Arnaldi-Schwartzman 6-1 4-6 6-3 | ATP Roma 2023 in DIRETTA | l’azzurro esce vincitore dalla lotta e si regala Musetti al secondo turno

(Di giovedì 11 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23:43 La nostraditermina qui. Grazie mille a tutti per averci seguito, buonanotte agli amici di OA Sport!! 23:41 Si chiude qui anche questo giovedì al Foro Italico, che ha visto come sempre regnare le emozioni. Domani ci sarà un altra giornata a forti tine azzurre, con 6 tennisti/e italiani/e che andranno alla caccia del terzoe l’attesissimo debutto di Jannik Sinner. Perinvece l’appuntamento è sabato, quando ci sarà il derby con. 23:39 36 vincenti pere 24 errori gratuiti, 17/11 il saldo invece per. 4 palle break concesse da Matteo che ne ha salvate tre, mentre sono tredici le ...

Prevista la diretta su NOW , la piattaformae on demand di Sky. La sfida non inizierà prima delle 20:30 .- Schwartzman: il pronosticopotrebbe approfittare del momento ...SEGUI ILDI- SCHWARTZMAN PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe Schwartzman scenderanno in campo stasera (giovedì 11 maggio) . I due giocatori sono pianificati come ...... che si interfacceranno con il Super Studiodal Foro Italico per creare un unico grande ... Lorenzo Musetti, numero 18, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Marco Cecchinato, Matteo, Francesco ...

LIVE Arnaldi-Schwartzman 6-1 4-6 6-3, ATP Roma 2023 in ... OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:12 E' appena iniziata sul Campo Centrale del Foro Italico la sessione serale, sono scese infatti in campo da pochi minuti Kenin e Sabalenka. Al termine di ...– Lampi azzurri agli Internazionali, aspettando le nostre stelle. L’Italia riesce già a mettersi in mostra a Roma: con Marco Cecchinato, n. 83 del ranking capace di ‘mangiarsi’ col punteggio di 6-3 7- ...