LIVE Arnaldi-Schwartzman 6-1 4-5 | ATP Roma 2023 in DIRETTA | l’azzurro serve per rimanere nel set

(Di giovedì 11 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40 Set point. Attacca con il dritto, che però si trova in difficoltà sula passante alto dell’argentino. Ora c’è bisogno dell’aiuto del servizio. 30-30 Gravissimo questo errore di, con il suo strano back che non passa la rete. 15-30 ACE sulla seconda che pizzica la riga esterna per, rischio e coraggio incredibile per l’italiano! 0-30 Volée incrociata dopo il serviziomente in rete del n.99 al mondo. 0-15 Affossa in rete il rovescio, che ora soffre la profondità ritrovata dall’argentino. 5-4 Game! Forza la risposta senza successo, che servirà pernel set. 40-15 Errore in ...

LIVE Arnaldi-Schwartzman, ATP Roma 2023 in DIRETTA: la sfida in serata vale il 2° turno con Musetti OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:12 E' appena iniziata sul Campo Centrale del Foro Italico la sessione serale, sono scese infatti in campo da pochi minuti Kenin e Sabalenka. Al termine di ...– Lampi azzurri agli Internazionali, aspettando le nostre stelle. L’Italia riesce già a mettersi in mostra a Roma: con Marco Cecchinato, n. 83 del ranking capace di ‘mangiarsi’ col punteggio di 6-3 7- ...