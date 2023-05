LIVE – Arnaldi-Schwartzman 6-1 4-4 | primo turno Internazionali d’Italia 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di giovedì 11 maggio 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per ildeglisulla terra battuta del Foro Italico di Roma. Il sanremese è reduce dal terzodi Madrid, grazie a cui è entrato per la prima volta in carriera tra i primi cento giocatori del mondo.partirà con i favori del pronostico contro l’argentino. Quest’ultimo è da tanti mesi sotto tono dal punto di vista tecnico, fisico e mentale. Al momento è classificato addirittura oltre la novantesima posizione. Tra i due non ci sono precedenti all’attivo da dover registrare. Una vittoria divarrebbe doppio. In caso di successo sull’ex top ten albiceleste, ...

Tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW NAPOLITANO - MOLCAN 4 - 6, 6 - 3, 6 - 7- SCHWARTZMAN 6 - 1, 1 - 1I risultati degli azzurri di oggiPrevista la diretta su NOW , la piattaformae on demand di Sky. La sfida non inizierà prima delle 20:30 .- Schwartzman: il pronosticopotrebbe approfittare del momento ...SEGUI ILDI- SCHWARTZMAN PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe Schwartzman scenderanno in campo stasera (giovedì 11 maggio) . I due giocatori sono pianificati come ...

LIVE Arnaldi-Schwartzman, ATP Roma 2023 in DIRETTA: la sfida in serata vale il 2° turno con Musetti OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:12 E' appena iniziata sul Campo Centrale del Foro Italico la sessione serale, sono scese infatti in campo da pochi minuti Kenin e Sabalenka. Al termine di ...– Lampi azzurri agli Internazionali, aspettando le nostre stelle. L’Italia riesce già a mettersi in mostra a Roma: con Marco Cecchinato, n. 83 del ranking capace di ‘mangiarsi’ col punteggio di 6-3 7- ...