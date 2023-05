Lite tra ragazzi | morto a 17 anni | una sola coltellata alla pancia Tre giovani portati in caserma

Lagiovani, morto un 17enne La tragedia alla fine di unache si è scatenata per motivi ancora in fase d'indagine. La vittima è Aymen Adda Benameur, nato nel 2006, cittadino italiano ...Di origine straniera La vittima è un 17enne di origine straniera al termine di unaa Varago (frazione di Maserada)coetanei per futili motivi. Alcuni giovani - in particolare due minorenni e ...Queste parole, quindi, fanno deflagrare in una vera e propria guerra le tensioni accumulate negli ultimi mesiBiffoni e Giani nonostante appartengano entrambi al Pd e alla mozione Bonaccini. D'...

Lite tra ragazzi finisce nel sangue, 17enne muore accoltellato a Treviso Fanpage.it

Accoltellamento a Varago, frazione di Maserada di Piave (Treviso), c'è un morto. Il fatto è accaduto oggi, 11 maggio, poco prima delle 18, dietro la ...Una lite per futili motivi sarebbe degenerata. Portati in caserma due minorenni e un maggiorenne. Ma i carabinieri stanno cercando altri ragazzi che potrebbero essere stati coinvolti ...