Lite Mourinho - Serra | ritardo sulle scadenze | l' arbitro è ingiudicabile

Latra Josée l'arbitro Marco Serra non avrà ripercussioni per il fischietto piemontese. Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Roberto Proietti, ha dichiarato improcedibile il ...... difensore dell'arbitro Marco Serra , ha così commentato la dichiarazione di improcedibilità , per sopraggiunta scadenza dei termini, del deferimento scattato dopo lacon José. 'L'...... quando nella veste di quarto ufficiale si era reso protagonista a bordo campo di un diverbio con il tecnico giallorosso José

Lite tra Mourinho e Serra, improcedibile il deferimento Corriere dello Sport

Il Tribunale Federale Nazionale non ha potuto valutare il deferimento del direttore di gara, chiesto due giorni dopo il limite ...