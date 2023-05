L’Italia vince il Torneo di Sviluppo UEFA in Portogallo Zoratto | “Abbiamo chiuso al meglio la stagione”

(Di giovedì 11 maggio 2023) Dopo i successi nelle prime due partite con Svezia (5-2) e Belgio (2-0), all’Estádio Municipal di Bragança la Nazionale Under 16 si aggiudica ildiinnonostante la sconfitta ai rigori nella terza e ultima gara con i padroni di casa. Determinante il gol realizzato nel finale dal centrocampista dell’Empoli Andrea Orlandi, che permette aldi chiudere sul 2-2 i tempi regolamentari. L’errore dal dischetto di Francesco Castaldo (Bologna) regala alla vittoria e due dei tre punti in palio, mentre albasta il punticino conquistato per aggiudicarsi il secondo trofeo stagionale a sei mesi di distanza dal successo neldi Val de Marne. “al ...

