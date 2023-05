L’Italia non ha più problemi di gas | finalmente indipendente dalla Russia | ma il prezzo continua a salire

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 11 maggio 2023) Nonostantesi sia ormai tirata fuori daidel gas, grazie alla “separazione”, c’è ancora qualcosa da risolvere La reazione italiana al fronte di un potenziale pericolo di scarsità delle materie prime è stata immediata ed efficace. L’urgenza del gas è stata arginata molto bene, contrariamente a quanto ci si sarebbe potuto aspettare. La forte correlazione con lacome principale fonte da cui attingere è stato un tema ampiamente discusso nei mesi precedenti. Tuttavia, slegandosi da essa con successo,è diventata una delle maggiori detentrici di stoccaggio di gas. Ovviamente ciò non è avvenuto per caso. Gas in aumento: ecco la motivazione (Ilovetrading). Fonte: PixabayGli spazi appositi hanno raggiunto una percentuale di riempimento pari al 66%. ...