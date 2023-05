L’Isola dei Famosi | un nuovo naufrago si è ritirato dal gioco | ecco chi sarebbe

Leggi su biccy

(Di giovedì 11 maggio 2023) Nel daytime dedeiche andrà in onda oggi pomeriggio – 11 maggio – assisteremo a un altro ritiro. Il terzo dopo quelli di Claudia Motta e Marco Predolin, entrambi tornati a casa per problemi di salute. A rivelarlo sono state le anticipazioni diramate da Mediaset: “Sulle spiagge dell’Honduras, un’altra giornata sta per terminare. Le difficoltà, ormai, sono all’ordine del giorno e se da un lato Fiore non nasconde il suo disagio e ribadisce la volontà di voler abbandonare, dall’altra c’è chi ha già lasciato definitivamente il: di chi si tratterà?”. Sempre dalle anticipazioni dedeileggiamo novità su Marco Mazzoli, Paolo Noise e Helena Prestes così come la conferma del televoto, a dimostrazione del fatto che pure Gian Maria Sainato è rimasto ...