L' Isola dei Famosi sconvolta | Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini abbandonano il reality per motivi inaspettati!

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 11 maggio 2023)è un personaggio televisivo che ha partecipato tre volte a L'deisenza mai superare il giro di boa. La sua avventura nella quinta edizione è stata interrotta dopo 36 giorni e in quella del 2012 dopo 37 giorni. L'ultimo tentativo è stato con, ma dopo 24 giorni di permanenza,ha deciso di abbandonare il gioco. Una curiosa coincidenza lo ha reso il naufrago che ha partecipato più volte alinsieme ad altre famose star. Scopri di più leggendo l'articolo. Di cosa parliamo in questo articolo...partecipa per la terza volta a L’dei...