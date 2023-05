L’influencer Nina Rima in Atelier Emé per il suo matrimonio

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 11 maggio 2023)sposa – Gianmarco Amico Wedding PhotographerL’eleganza senza tempo degli abitiEmé è la scelta di, già fedele amica del brand, per il giorno del suo grande sì.si è sposata con Giuseppe Elio Nolfo lo scorso 8 maggio nella tenuta Tonnara di Scopello, in provincia di Trapani: una dimora storica e suggestiva collocata tra rocce del Mar Mediterraneo. Per la cerimonia civile,Emé ha realizzato una proposta su misura per, realizzando l’abito dei suoi sogni: un modello a sirena caratterizzato da un etereo disegno a onde stilizzate ricamato su tulle morbido. Il corpino a maniche lunghe ricamate è valorizzato dal profondo scolla a V che dona importanza alle spalle e al decolleté. La vita è definita da un ...