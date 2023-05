(Di giovedì 11 maggio 2023) AGI - È in corso a Roma, all'AuditoriumConciliazione, il primo dei due giorniterza edizione degli Stati generali, un consolidato osservatorio-evento per provare a riflettere su uno dei problemi che l'Italia si trova ad affrontare pensando al proprio, imminente, futuro. I saluti iniziali sono, come di consueto, sono istituzionali, con gli interventi dei ministri Roccella e Valditara e del sindaco Gualtieri. L'sulle scuole "La stima dell'demograficoper il prossimo anno scolastico è di 130mila studenti in meno". Questo è lo scenario dipinto, in un video messaggio, dal ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. "Un fattore ancora più preoccupante è che questo è il dato ...

... che si è tenuto il 4 maggio nel sito di Agrate BrianzaSTMicroelectronics, società di ... Per avere un minoresull'ambiente, materiali sempre più efficienti e nuove tecnologie andranno ......piattaforme di social media designate come piattaforme online di grandi dimensioni ai sensi...di soluzioni di intelligenza artificiale ad alto rischio per condurre una valutazione dell'...Dati alla mano vediamo qualeil futuro demografico avrà sulla scuola e sull'istruzione per ...dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara intervenendo con un video agli Stati Generali...

L'impatto della bassa natalità sulla scuola AGI - Agenzia Italia

Un ragazzo di 18 anni di origini kosovare è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto nella serata di mercoledì 10 maggio a Portogruaro.È in corso a Roma, all'Auditorium della Conciliazione, il primo dei due giorni della terza edizione degli Stati generali della Natalità, un evento per provare a riflettere su uno dei problemi che l'It ...